Jak dlouho vydrží mateřské mléko v lednici?



Zde je stručný přehled doporučení ohledně skladování mateřského mléka: Mateřské mléko v lednici: až 5 dní při teplotě nepřesahující 4 °C

V mrazícím boxu v lednici: až 2 týdny

V mrazničce: až 6 měsíců

Při pokojové teplotě: do 4 hodin Tím máme zodpovězenou i otázku „Jak dlouho vydrží mateřské mléko bez lednice?“ – maximálně čtyři hodiny při pokojové teplotě. Na první pohled to může vypadat složitě, ale nemusíte se ničeho obávat. Ať už mateřské mléko skladujete v chladničce nebo v mrazničce, můžete lahvičky a sáčky označit datem spotřeby. Pak už jen stačí nejprve použít nejstarší mléko, abyste mlékem zbytečně neplýtvala. Samozřejmě, že si občas budete muset vzít mléko s sebou nebo ho dát někomu jinému, zejména pokud se plánujete po mateřské dovolené vrátit do práce. Pro tyto případy mějte na uskladnění mateřského mléka připravenou chladicí tašku s termoizolací. V tomto článku se dozvíte více o tom, co můžete očekávat při návratu do práce po mateřské dovolené. Nezapomeňte, že trvanlivost mateřského mléka závisí také na tom, jestli bylo zchlazeno rovnoměrně. Není tedy možné nechat mléko odstát a zchladit ho až následně. Pokud plánujete mateřské mléko zmrazit nebo zchladit, měla byste tak učinit co nejdříve po jeho odsátí.