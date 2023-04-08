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  • Skladujte mateřské mléko bezpečně
  • Skladujte mateřské mléko bezpečně
  • Skladujte mateřské mléko bezpečně
  • Skladujte mateřské mléko bezpečně
  • Skladujte mateřské mléko bezpečně
  • Skladujte mateřské mléko bezpečně
  • Skladujte mateřské mléko bezpečně

Ukončeno

Philips AventPohárky na skladování mateřského mléka

SCF618/10

4.8
| (139) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Skladujte mateřské mléko bezpečně
Náš nový úložný pohárek nabízí efektivní odsátí, skladování i krmení mateřským mlékem. Úložný pohárek spolu s odsávačkou Philips Avent můžete sterilizovat a používat opakovaně nebo můžete využít dudlík pro nakrmení – jeden systém, mnoho možností!
Zobrazit všechny výhody
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

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S nepropustným víkem

Skladujte mateřské mléko bezpečně

  • Obsahuje praktické adaptéry

  • 180 ml

  • 10 ks

Pro bezpečné skladování a přepravu

Pro bezpečné skladování a přepravu

Úložné pohárky Philips Avent mají víčko, které pohárky utěsní a zajistí bezpečné skladování a přepravu.

Snadný přehled o datech a obsahu

Snadný přehled o datech a obsahu

Pro snadný přehled o datech a obsahu.

Pro snadný přehled o datech a obsahu

Pro snadné uskladnění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

139

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

2

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Kupuji znova

Před 16 lety jsem zakoupila tyto dózy k účelu skladování mléka a později je využívala na skladování pomazánek, drobného ovoce, jogurtu, k zamrazování rybízu, domácího protlaku a když jedete kempovat odsypete si cukr, kávu... Používala jsem je téměř denně, víčko těsní i po letech na 100% Občas jsme nějakou někde zapomněli, nebo se nám nevrátila a dvě praskly, což se po těch letech dá očekávat. Jsem s nimi naprosto spokojená a mohu jen doporučit. Po letech tedy opět mířím do e-shopu pro kvalitní výrobek... ikdyž už nekojím :-p

Výhody

Mimořádně kvalitní

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

04/04/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Praktické

Používala jsem i na první děti, spokojenost. Doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

06/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skělé dózičky

Super na mateřské mléko i příkrmy Dobrý tvar Jdou do mrazáku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF639/05 Úložný pohárek na potraviny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF639/05 Úložný pohárek na potraviny

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu