Můj kartáček Philips Sonicare je hlučný

Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci se získáním náhradního zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku. Pokud váš kartáček vydává hlasité zvuky, tyto tipy na řešení vám pomohou najít řešení.
Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit. Můžete se také podívat na video, které vám pomůže problémy vyřešit.
Kartáčky Sonicare využívají k čištění vašich zubů výkonné vibrace. Hluk, který kartáček vydává, je hlasitější než u ručního kartářku. Pokud se jedná o váš první elektrický zubní kartáček, může vám chvíli trvat, než si na čištění zvyknete.
Pokud zubní kartáček zapnete bez nasazené hlavice, bude vydávat větší hluk. Ujistěte se, že je na kartáčku vždy nasazena hlavice.
Pokud zubní kartáček vydává větší hluk než obvykle, může být na vině uvolněná hlavice kartáčku. Ujistěte se, že hlavice kartáčku je pevně nasazená na těle a není uvolněná. Mezi tělem a hlavicí kartáčku zůstane drobná mezera potřebná pro vibrace.
Dále to může znamenat, že je hlavice kartáčku opotřebovaná. Doporučujeme hlavici kartáčku měnit každé tři měsíce. Novou hlavici kartáčku můžete zakoupit v našem online obchodě.
Zkuste postupovat podle následujících kroků: Krok 1: Sejměte hlavici kartáčku z těla kartáčku. Krok 2: Zapněte kartáček.
Vydává váš kartáček stále hlasitý nebo abnormální hluk?
Ano: váš kartáček je rozbitý. Doporučujeme, abyste si online zažádali o opravu nebo výměnu.
Ne: pokud zvuky ustanou, hlavice kartáčku je vadná nebo opotřebovaná. Je potřeba vyměnit hlavici kartáčku za novou.
Pokud ani jeden z tipů nepomohl, kartáček může být poškozen uvnitř. Doporučujeme nechat zubní kartáček opravit nebo vyměnit.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX6500/33 , HX6500/23 , HX6600/41 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›