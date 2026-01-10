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  • Náš nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Náš nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Náš nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Náš nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte

Ukončeno

Philips Avent ultra softdudlík

SCF223/04

4.9
| (345) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Náš nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte
Pečujte o citlivou pokožku s šidítkem Philips Avent Ultra Soft. Náš mimořádně měkký* a pružný kotouč kopíruje křivky tváře dítěte, zanechává méně otlaků a menší podráždění pokožky.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Méně otlaků a menší podráždění pokožky

Náš nejměkčí dudlík pro citlivou pokožku vašeho dítěte

  • ultra měkké a flexibilní

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

  • 6-18 měsíců

Měkký, pružný kotouč

Měkký, pružný kotouč

Dětská pokožka vyžaduje zvláštní péči. Díky technickému zpracování kotouče kopíruje dudlík přirozené křivky obličeje vašeho dítěte, takže na tvářích miminka zanechává méně otlaků a podráždění.

Zaoblený kotouč

Zaoblený kotouč

Náš zaoblený kotouč minimalizuje tlak na tváře a díky tomu je velice šetrný k pokožce.

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely, neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

345

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

10/01/2026

Česká republika

Česká republika

Super příjemné šidítko

Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.

Výhody

Měkky dudlíček a lehký do pusinky

Nevýhody

Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

07/01/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojená recenze

Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design

Výhody

Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design

Nevýhody

Nenašla jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlíky Philips AVENT Ultra soft

Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.

Výhody

kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF091/41 ultra soft

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. V letech 2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent s povrchovou úpravou, kterou používáme v našich šidítkách ultra air a ultra soft.

  2. Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.

  3. 85 % dotázaných maminek si všimlo, že toto šidítko je měkčí než osm srovnatelných modelů jiných významných výrobců, nezávislý průzkum, USA, únor 2017