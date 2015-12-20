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Ukončeno
Pro základní pohodlí
6-18 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
Díky bezpečnostnímu kroužku můžete šidítko kdykoli snadno vyjmout. Dá se držet i v malých ručičkách.
4.8
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
MamiZuzulki
12/10/2015
Polska
Smoczek jest super.
Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/22 Duda varalica Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/22 Duda varalica Classic
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Největší celosvětová značka šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
Výrobce roku 2014