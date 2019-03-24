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  • Podporuje vývoj vašeho dítěte
  • Podporuje vývoj vašeho dítěte
  • Podporuje vývoj vašeho dítěte
  • Podporuje vývoj vašeho dítěte
  • Podporuje vývoj vašeho dítěte
  • Podporuje vývoj vašeho dítěte
  • Podporuje vývoj vašeho dítěte
  • Podporuje vývoj vašeho dítěte

Ukončeno

Philips AventDudlíky Freeflow

SCF186/25

4.9
| (70) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Podporuje vývoj vašeho dítěte
Šidítko Philips Avent od 18 měsíců podporuje vývoj vašeho dítěte a přizpůsobuje se jeho měnícím se potřebám. Sosák svou odolností proti rozkousání bere ohled na růst zubů a dásní a přitom je stále pohodlný. Je dostupné v mnoha roztomilých provedeních a barvách.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Sosák odolný proti rozkousání

Podporuje vývoj vašeho dítěte

  • Sosák odolný proti rozkousání

  • od 18 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Sosák odolný proti rozkousání pro batolata

Sosák odolný proti rozkousání pro batolata

Sosák šidítka odolný proti rozkousání je určený pro starší děti.*

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak množství podráždění pokožky.

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

70

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

3
2

24/03/2019

Česká republika

Česká republika

Bez dudlíku Avent neusínáme

Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/24 Dudlíky Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/24 Dudlíky Freeflow

05/03/2019

Česká republika

Česká republika

Pusinka bez otlaků

Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/25 Dudlíky Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/25 Dudlíky Freeflow

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Vhodný pro dítě každého věku

U svých synů jsem zvolila Avent dudlíky již od narození, ocenuji tak, že neškodí zoubkům, mají hezký vzhled, krytky na dudlík, cena je přijatelná a neopotřebují se, tudíž vydrží i kousání dětí, jsou pevné, ale zároveň tenké a pro mé děti příjemné v puse tipla bych si říci. :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/24 Dudlíky Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/24 Dudlíky Freeflow

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Největší celosvětová značka šidítek

  2. Toto šidítko by se nemělo používat jako kousátko. Snese kousání v omezené míře.

  3. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  4. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  5. Výrobce roku 2014