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Ukončeno
Sosák odolný proti rozkousání
od 18 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Sosák šidítka odolný proti rozkousání je určený pro starší děti.*
Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak množství podráždění pokožky.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
4.9
z 5
70
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Martinamama
24/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Bez dudlíku Avent neusínáme
Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/24 Dudlíky Freeflow
indigy
05/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Pusinka bez otlaků
Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/25 Dudlíky Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/25 Dudlíky Freeflow
KatVes
02/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Vhodný pro dítě každého věku
U svých synů jsem zvolila Avent dudlíky již od narození, ocenuji tak, že neškodí zoubkům, mají hezký vzhled, krytky na dudlík, cena je přijatelná a neopotřebují se, tudíž vydrží i kousání dětí, jsou pevné, ale zároveň tenké a pro mé děti příjemné v puse tipla bych si říci. :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Největší celosvětová značka šidítek
Toto šidítko by se nemělo používat jako kousátko. Snese kousání v omezené míře.
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
Výrobce roku 2014