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  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu

Ukončeno

Philips AventDudlíky Freeflow

SCF180/24

4.7
| (19) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Dopřejte pokožce přístup vzduchu
Šidítko Philips Avent Freeflow umožňuje pokožce miminka dýchat. Zaoblený kotouč má 6 vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak podráždění pokožky. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ventilační otvory navíc umožňují pokožce dýchat

Dopřejte pokožce přístup vzduchu

  • Uklidnění díky zvýšenému proudu vzduchu

  • 6-18 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak množství podráždění pokožky.

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

19

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

3
2

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Toto šidítko dostal syn jako první v nemocnici a hned mu sedlo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Dudlíky Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Dudlíky Freeflow

27/03/2015

Polska

Polska

Niezastąpiony

Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Smoczki Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Smoczki Freeflow

12/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny

Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Smoczki Freeflow

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Smoczki Freeflow

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Největší celosvětová značka šidítek

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  3. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  4. Výrobce roku 2014