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Ukončeno
Uklidnění díky zvýšenému proudu vzduchu
6-18 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak množství podráždění pokožky.
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
4.7
z 5
19
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Spokojenost
Toto šidítko dostal syn jako první v nemocnici a hned mu sedlo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Dudlíky Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Dudlíky Freeflow
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Smoczki Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Smoczki Freeflow
AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Smoczki Freeflow
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF180/23 Smoczki Freeflow
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Výrobce roku 2014