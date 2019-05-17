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  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním
  • Praktická možnost uklidnění před spaním

Ukončeno

Philips AventŠidítko Noční čas

SCF176/24

4.1
| (17) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Praktická možnost uklidnění před spaním
Uklidněte miminko před spaním pomocí šidítka Noční čas Philips Avent Classic: kroužek, který svítí ve tmě usnadňuje hledání ve tmě. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny spícího dítěte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Jedinečný kroužek, který svítí ve tmě.

Praktická možnost uklidnění před spaním

  • S kroužkem, který svítí ve tmě

  • 6-18 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Snazší hledání šidítka ve tmě

Snazší hledání šidítka ve tmě

Chápeme, že je pro vás důležité uspat vaše dítě. Jedinečný kroužek, který svítí v noci, vám pomůže najít šidítko, aniž byste museli rozsvěcet.

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

17

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

2

17/05/2019

Česká republika

Česká republika

Super nápad

Kupuji je velice ráda, malá vždy hned najde a spinká se dál.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost s výrobkem

Spokojenost s výrobkem.meli ho všichni 3 synové.sviti ve tmě.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas

21/11/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Tak dobrý,že náš malej je ani nechce pustit z pusy :-D Přijatelná cena,obal a dokonce i vanička k "vyvaření"..

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/22 Šidítko Noční čas

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Před použitím kroužek vystavte světlu.

  2. Největší celosvětová značka šidítek

  3. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  4. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  5. Výrobce roku 2014