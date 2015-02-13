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Ukončeno
Ploché symetrické sosáky Philips Avent ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se šidítko v ústech dítěte otočí.
Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě dudlík Philips Avent s vysokou pravděpodobností přijme. Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.
K hygienickému uchování sterilizovaných dudlíků
4.6
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/21 Smoczki na noc
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/21 Smoczki na noc
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/21 Smoczki na noc
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/21 Smoczki na noc
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/20 Suzete de noapte
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/20 Suzete de noapte