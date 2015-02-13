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Ukončeno

Philips AventSCF176/20 Night Time Pacifiers

SCF176/20

4.6
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
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Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík

Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík

Ploché symetrické sosáky Philips Avent ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se šidítko v ústech dítěte otočí.

Silikonové dudlíky pro příjemné použití

Silikonové dudlíky pro příjemné použití

Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě dudlík Philips Avent s vysokou pravděpodobností přijme. Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.

Zaklapávací ochranná krytka

Zaklapávací ochranná krytka

K hygienickému uchování sterilizovaných dudlíků

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Recenze

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4.6

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/21 Smoczki na noc

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/21 Smoczki na noc

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/21 Smoczki na noc

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/20 Suzete de noapte

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF176/20 Suzete de noapte

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