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  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí

Ukončeno

Philips AventŠidítko Classic

SCF169/36

4.9
| (126) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
Šidítko Philips Avent Classic vám pomůže uklidnit dítě v kterékoli denní době. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte a je k dispozici v řadě barev.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Dudlík se zářivě barevnými motivy

Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí

  • Pro základní pohodlí

  • 0–6 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

126

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

2

19/04/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Velký úspěch

Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/13 Šidítko Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/13 Šidítko Classic

28/12/2019

Česká republika

Česká republika

Šidítko - super tlumič

Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.

Výhody

Snadnější usínání miminka,

Nevýhody

Větší vykroj u nosu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyhovující

Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Největší celosvětová značka šidítek

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  3. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  4. Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012

  5. Výrobce roku 2014