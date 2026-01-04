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  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

Philips Avent ultra airdudlík

SCF086/77

4.9
| (651) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air je vybaven mimořádně velkými vzduchovými otvory, které udrží pokožku dítěte v suchu. K dispozici je v různých barvách a provedeních.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Mimořádně velké vzduchové otvory umožňují pohodlnější zklidnění

Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

  • Umožňuje pokožce dítěte dýchat

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 1 ks v balení

  • 6-18 měsíců

Umožňuje dětské pokožce dýchat

Umožňuje dětské pokožce dýchat

Díky velkým otvorům může dětská pokožka dýchat, takže při uklidňování zůstává sušší.

98% úspěšnost přijetí dudlíku*

98% úspěšnost přijetí dudlíku*

Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na náš silikonový dudlík s texturovanou povrchovou úpravou reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra Soft a Ultra Air přijímá.

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely, který neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

651

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Poprve s ultra air.

Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.

Výhody

Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro

Nevýhody

Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dudlík

S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.

Výhody

Vzdušnost, vzhled, cena.

Nevýhody

Asi nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Dudlík ultra air

Dudlík si moje dítě oblíbilo hned, krásně ho uklidňuje a drží v pusince i při usínání. Oceňuju, že je opravdu šetrný k pokožce — žádné otlaky ani zarudnutí kolem úst, což se nám u jiných dudlíků stávalo. Silikon je měkký a příjemný, dudlík je lehký a dobře sedí. Design je jednoduchý, ale hezký. Čištění je rychlé, dá se snadno sterilizovat a materiál je kvalitní a odolný. Za nás spolehlivý dudlík, ke kterému se rádi vracíme.

Výhody

dobře sedí v pusince, uklidňuje, šetrný k citlivé pokožce, měkký silikon, lehký a snadno se čistí

Nevýhody

může být dražší než jiné dudlíky, některým dětem nemusí sedět tvar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. V letech 2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent s povrchovou úpravou, kterou používáme v našich šidítkách ultra air a ultra soft.

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte.