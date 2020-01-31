Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

      Philips Avent ultra air dudlík pro novorozence

      SCF085/15

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

      Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air je vybaven mimořádně velkými vzduchovými otvory, které udrží pokožku dítěte v suchu. K dispozici je v různých barvách a provedeních.

      Zobrazit všechny výhody
      Zvolte způsob platby

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Dudlíky
      Doprava rychle a zdarma na všechny objednávky

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      ultra air
      - {discount-value}

      ultra air

      dudlík pro novorozence

      celkem

      recurring payment

      Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

      Mimořádně velké vzduchové otvory umožňují pohodlnější zklidnění

      • Umožňuje pokožce dítěte dýchat
      • Ortodontické a bez obsahu BPA
      • 2 ks v balení
      • 0–6 měsíců
      Umožňuje dětské pokožce dýchat

      Umožňuje dětské pokožce dýchat

      Díky velkým otvorům může dětská pokožka dýchat, takže při uklidňování zůstává sušší.

      98% úspěšnost přijetí dudlíku*

      98% úspěšnost přijetí dudlíku*

      Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na náš silikonový dudlík s texturovanou povrchovou úpravou reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra Soft a Ultra Air přijímá.

      Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

      Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

      Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely, který neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.

      Přirozený vývoj ústní dutiny

      Přirozený vývoj ústní dutiny

      Naše ortodontické, symetrické, měkké silikonové dudlíky jsou navrženy tak, aby podporovaly přirozený vývoj ústní dutiny.

      Miminko se cítí přirozeně

      Miminko se cítí přirozeně

      Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby dítěti připomínal maminčin prs.

      Pohodlná sterilizace za 3 minuty

      Pohodlná sterilizace za 3 minuty

      Cestovní pouzdro dodávané s šidítky Ultra Soft a Ultra Air, slouží zároveň jako sterilizátor. Stačí přidat trochu vody a vložit jej do mikrovlnné trouby. Můžete tak mít jistotu, že šidítko bude před dalším použitím čisté.

      Navržený a vyrobený v Nizozemsku

      Navržený a vyrobený v Nizozemsku

      Naše dudlíky Ultra Soft a Ultra Air jsou navrženy a vyrobeny v Nizozemsku.

      Technické údaje

      • Co je součástí

        dudlík ultra air
        2  ks
      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      • V letech 2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent s povrchovou úpravou, kterou používáme v našich šidítkách ultra air a ultra soft.
      • *Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte.

      Hledáte něco jiného?

      Rodičovství. Návod na něj sice není, ale zato je tady podpora

      Přijdejte se k Philips a získejte výhody

      * Toto pole je povinné

      *
      Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.
      Co to znamená?

      Pomoc s objednávkou produktů

      Podpora online obchodu
      Vyhledat objednávku
      Kontaktujte nás
      Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)

      Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.

      Chápu

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.