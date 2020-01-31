Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
SCF085/15
Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air je vybaven mimořádně velkými vzduchovými otvory, které udrží pokožku dítěte v suchu. K dispozici je v různých barvách a provedeních.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
dudlík pro novorozence
celkem
recurring payment
Díky velkým otvorům může dětská pokožka dýchat, takže při uklidňování zůstává sušší.
Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na náš silikonový dudlík s texturovanou povrchovou úpravou reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra Soft a Ultra Air přijímá.
Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely, který neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.
Naše ortodontické, symetrické, měkké silikonové dudlíky jsou navrženy tak, aby podporovaly přirozený vývoj ústní dutiny.
Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby dítěti připomínal maminčin prs.
Cestovní pouzdro dodávané s šidítky Ultra Soft a Ultra Air, slouží zároveň jako sterilizátor. Stačí přidat trochu vody a vložit jej do mikrovlnné trouby. Můžete tak mít jistotu, že šidítko bude před dalším použitím čisté.
Naše dudlíky Ultra Soft a Ultra Air jsou navrženy a vyrobeny v Nizozemsku.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.