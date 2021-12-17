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Ukončeno

Hairclipper series 7000 QC5380/15 Hair clipper

QC5380/15

4.7

| (677) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

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Recenze

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4.7

z 5

677

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

17/12/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Zastřihovač akorát do ruky

Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.

Výhody

Dobrý tvar.

Nevýhody

Nejsou.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2020-11-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2020-11-17

22/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Je jednoduše ovladatelný.

Výrobek má velké možnosti nastavení co se týče výšky sestřihu.Výhodou je ,že ho můžete používat jak se zásuvky tak s baterijí, která má velkou kapacitu.Zatu cenu se opravdu vyplatí,Mohu opravdu doporučit!

Výhody

Jednoduché ovládání a mnoho možnosti nastavení výšky sestřihu.

Nevýhody

Zatím jsem nic nenašel.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 7000 QC5390/80 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2019-12-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 7000 QC5390/80 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2019-12-22

18/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Není co vytknout, co jsem očekával to splňuje

Zajímavé funkce, propojení s chytrým telefonem. Holící asistent.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5130/15 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2020-12-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5130/15 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2020-12-18

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu