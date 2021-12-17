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Ukončeno
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4.7
z 5
677
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Omas
17/12/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Zastřihovač akorát do ruky
Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.
Výhody
Dobrý tvar.
Nevýhody
Nejsou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Datum použití 2020-11-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Datum použití 2020-11-17
Kutil.
22/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Je jednoduše ovladatelný.
Výrobek má velké možnosti nastavení co se týče výšky sestřihu.Výhodou je ,že ho můžete používat jak se zásuvky tak s baterijí, která má velkou kapacitu.Zatu cenu se opravdu vyplatí,Mohu opravdu doporučit!
Výhody
Jednoduché ovládání a mnoho možnosti nastavení výšky sestřihu.
Nevýhody
Zatím jsem nic nenašel.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 7000 QC5390/80 Zastřihovač vlasů
Datum použití 2019-12-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 7000 QC5390/80 Zastřihovač vlasů
Datum použití 2019-12-22
BlackDave
18/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Není co vytknout, co jsem očekával to splňuje
Zajímavé funkce, propojení s chytrým telefonem. Holící asistent.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5130/15 Zastřihovač vlasů
Datum použití 2020-12-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5130/15 Zastřihovač vlasů
Datum použití 2020-12-18