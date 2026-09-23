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Ukončeno
MCM3050/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Bavte se hudbou z více různých zdrojů – z disků MP3-CD, rádia i přenosných zařízení (pomocí připojení USB Direct a MP3 Link). Tento hudební mikrosystém Philips také obsahuje technologii wOOx pro hluboké basy a dá se stylově upevnit na zeď.
40 W
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Perfektní kombinace tenkého a univerzálního designu. Audiosystém Philips je navržen tak, aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem audiosystému je stojan, takže systém může být bezpečně umístěn na každé poličce nebo skříňce. Pokud bude přimontován na stěnu, bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
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