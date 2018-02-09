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Ukončeno

Klasický hudební mikrosystém

MCM1120/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Relaxujte u skvělé hudby

Potěšte se fantastickým zvukem skutečně kompaktního a stylového klasického hudebního mikrosystému Philips MCM1120/12. Užijte si oblíbenou hudbu na disku MP3-CD a přehrávání USB Direct, bohatě vylepšené výkonnou funkcí Dynamic Bass Boost.

Zobrazit všechny výhody

s tímto kompaktním hudebním systémem

Relaxujte u skvělé hudby

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kazeta

  • 10W

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Tento hudební systém Philips má celkový výstupní výkon 10 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Kazetový magnetofon s funkcí auto stop

Kompaktní provedení

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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