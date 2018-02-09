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Ukončeno
Relaxujte u skvělé hudby
Potěšte se fantastickým zvukem skutečně kompaktního a stylového klasického hudebního mikrosystému Philips MCM1120/12. Užijte si oblíbenou hudbu na disku MP3-CD a přehrávání USB Direct, bohatě vylepšené výkonnou funkcí Dynamic Bass Boost.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kazeta
10W
Tento hudební systém Philips má celkový výstupní výkon 10 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1120 Класическа микро озвучителна система