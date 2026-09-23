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  • Alternativní fotografie produktu
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  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
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Ukončeno

Vlasová žehlička

HP8297/00

Přirozeně hladkost i objem

Kulma Philips umožňuje vytvoření přirozeně vypadajících vlasů se správným objemem a péčí. Rychle, jemně a snadno.

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vlasová žehlička pro přirozené rovné vlasy

Přirozeně hladkost i objem

Dokonalé ovládání natahování pro uhlazené účesy s přirozeným objemem

Dokonalé ovládání natahování pro uhlazené účesy s přirozeným objemem

Dokonalé ovládání natahování poskytuje správné natahování mezi keramickými destičkami a vlasy, takže můžete vytvořit krásný a úhledný účes, který zvětší váš přirozený objem vlasů.

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

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Digitální nastavení teploty zaručuje mimořádně hladký účes pro každý typ vlasů

Digitální nastavení teploty zaručuje mimořádně hladký účes pro každý typ vlasů

Digitální nastavení teploty usnadňuje rychlý výběr potřebné funkce a nastavení teploty pomocí digitálního displeje. Ten umožňuje výběr ideální teploty pro váš specifický typ vlasů a potřeby. Výsledkem je dokonalý účes, který lze vytvořit pouhým stisknutím tlačítka.

Technické specifikace

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