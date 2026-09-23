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Ukončeno
HP8297/00
Přirozeně hladkost i objem
Kulma Philips umožňuje vytvoření přirozeně vypadajících vlasů se správným objemem a péčí. Rychle, jemně a snadno.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Dokonalé ovládání natahování poskytuje správné natahování mezi keramickými destičkami a vlasy, takže můžete vytvořit krásný a úhledný účes, který zvětší váš přirozený objem vlasů.
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Digitální nastavení teploty usnadňuje rychlý výběr potřebné funkce a nastavení teploty pomocí digitálního displeje. Ten umožňuje výběr ideální teploty pro váš specifický typ vlasů a potřeby. Výsledkem je dokonalý účes, který lze vytvořit pouhým stisknutím tlačítka.
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