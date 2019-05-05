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Ukončeno
Napařování 40 g/min, parní ráz 140 g
Žehlicí plocha SteamGlide
Odvápňování
2 400 W
2 400 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon
Neustálý výstup páry až 40 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Parní ráz až 140 g umožní snadno odstranit i ty nejodolnější záhyby.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
hasytch
05/05/2019
Česká republika
Za rozumný peníz skvělá žehlička
Jednoduchá obsluha. Na žehlení košilí perfektní, klouže jak po másle po žehlící ploše. Přehledné nastavení funkcí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička