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Ukončeno
Uvolněte se skvělou hudbou
Přehrávejte a současně nabíjejte iPod/iPhone/iPad. K hudebnímu mikrosystému DCM2020/12 můžete přes připojení MP3 Link nebo USB Direct připojit také další přenosné přehrávače hudby. Vychutnejte si své oblíbené skladby se sytým, výkonným zvukem reproduktorů Bass Reflex.
s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2020 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2020 Mikrowieża