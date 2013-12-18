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Ukončeno

Hudební mikrosystém

DCM2020/12

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Uvolněte se skvělou hudbou

Přehrávejte a současně nabíjejte iPod/iPhone/iPad. K hudebnímu mikrosystému DCM2020/12 můžete přes připojení MP3 Link nebo USB Direct připojit také další přenosné přehrávače hudby. Vychutnejte si své oblíbené skladby se sytým, výkonným zvukem reproduktorů Bass Reflex.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Uvolněte se skvělou hudbou

  • s 30kolíkovým konektorem

  • pro iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.

Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2020 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2020 Mikrowieża

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