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Ukončeno
DCM1170/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Tento mikrosystém Philips je kompatibilní s konektorem Lightning iPhonu 5 a přináší skvělý zvuk i krásný a stylový design. Pohodlně se usaďte a uvolněte a vychutnejte si hudbu po svém, pomocí jediného jednoduchého ovládání.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 20 W
Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
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