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Ukončeno

Hudební mikrosystém

DCM1170/12

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Tento mikrosystém Philips je kompatibilní s konektorem Lightning iPhonu 5 a přináší skvělý zvuk i krásný a stylový design. Pohodlně se usaďte a uvolněte a vychutnejte si hudbu po svém, pomocí jediného jednoduchého ovládání.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 20 W

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu