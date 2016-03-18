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Ukončeno
BTM2360/12
Dodejte své oblíbené hudbě sílu
Poslouchejte veškerou digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/W na jednom mikrosystému Philips. Reproduktory Bass Reflex přinášejí působivé basy a 70W maximální výkon zase silný zvuk.
Bluetooth®
Port USB pro nabíjení
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.
3.9
z 5
8
Recenze
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Mikrowieża
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Microsistem muzical
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Microsistem muzical