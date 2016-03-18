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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM2360/12

3.9

| (8) Recenze

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

Poslouchejte veškerou digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/W na jednom mikrosystému Philips. Reproduktory Bass Reflex přinášejí působivé basy a 70W maximální výkon zase silný zvuk.

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Dodejte své oblíbené hudbě sílu

  • Bluetooth®

  • Port USB pro nabíjení

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Maximální výstupní výkon 70 W RMS

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

8

Recenze

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Microsistem muzical

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2360 Microsistem muzical

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu