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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM2280/12

3.9

| (8) Recenze

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

Nechte přenosný přehrávač hudby hrát i doma. Tento hudební mikrosystém Philips se dodává s připojením USB Direct a Audio in. Dokonce i bezdrátově streamovaná hudba přes rozhraní Bluetooth vám poskytne čistý hudební zážitek.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

  • Bluetooth®

  • 20 W

Maximální výstupní výkon 20 W RMS

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl. Kompaktní přístroj, který se díky svému elegantnímu provedení a velikosti hodí do každé místnosti.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

8

Recenze

2

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Hudební mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Hudební mikrosystém

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Mikrowieża

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu