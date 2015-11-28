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Ukončeno
BTM2280/12
Zvukový systém, který sedí vašemu domovu
Nechte přenosný přehrávač hudby hrát i doma. Tento hudební mikrosystém Philips se dodává s připojením USB Direct a Audio in. Dokonce i bezdrátově streamovaná hudba přes rozhraní Bluetooth vám poskytne čistý hudební zážitek.
Bluetooth®
20 W
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl. Kompaktní přístroj, který se díky svému elegantnímu provedení a velikosti hodí do každé místnosti.
3.9
z 5
8
Recenze
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Ověřený kupující
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Hudební mikrosystém
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2280 Mikrowieża