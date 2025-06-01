Philips nabídky: slevy až 35 % Zobrazit
    Beard Trimmer 3000 Series Úprava vousů pomocí celokovových břitů

      Beard Trimmer 3000 Series Úprava vousů pomocí celokovových břitů

      BT3665/15

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Rychlé a přesné zastřihování

      Rychlé a přesné zastřihování. Naše samoostřicí kovové břity zajistí dodatečnou sílu pro maximální přesnost při zastřihování. A díky 40 nastavením délky dosáhnete přesně požadovaných výsledků.

      Doporučená maloobchodní cena: 1 149 Kč

      Tento výrobek
      Beard Trimmer 3000 Series
      Beard Trimmer 3000 Series

      Úprava vousů pomocí celokovových břitů

      Rychlé a přesné zastřihování

      Pro rovnoměrné a čisté linie

      • Celokovové břity
      • 40 nastavení délky
      • S přesností 0,5 mm
      • 100% vodotěsný
      • Doba provozu až 80 minut
      Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

      Maximální přesnost a dlouhotrvající výkon

      Samoostřící kovové břity zajišťují další sílu umožňující při zastřihování maximální přesnost a zůstanou tak ostré jako první den i bez mazání olejem. Nerezové břity se také snadno čistí.

      Vytvarujte své vousy tak přesně, jak potřebujete

      Vytvarujte své vousy tak přesně, jak potřebujete

      Přesný číselník zastřihovače umožňuje 40 nastavení délky po krocích 0,5 mm, což vám pomáhá vytvarovat vousy přesně tak, jak potřebujete.

      Účinné a rovnoměrné zastřihování pro ideální vzhled

      Účinné a rovnoměrné zastřihování pro ideální vzhled

      Pokročilé hřebeny Lift& Trim nadzvednou chloupky směrem k břitu a zachytí je při každém průchodu, aby bylo zajištěno účinné a rovnoměrné zastřižení.

      Zjednodušte péči o svůj vzhled díky snadnému čištění

      Zjednodušte péči o svůj vzhled díky snadnému čištění

      Protože je zastřihovač 100% omyvatelný, stačí ho propláchnout pod tekoucí vodou, což váš zjednoduší zážitek z péče o vzhled.

      Více kontroly a pohodlí při zastřihování

      Více kontroly a pohodlí při zastřihování

      Díky naší ergonomické rukojeti s 360stupňovou rukojetí Fine Line se zařízení dobře drží a snadno se s ním manévruje, takže poskytuje pohodlí a kontrolu, které potřebujete k dosažení dokonalého vzhledu.

      Konzistentní vysoký výkon od začátku do konce

      Konzistentní vysoký výkon od začátku do konce

      Naše lithiová baterie s dlouhou životností zajistí až 80 minut, abyste měli ze zastřihování výkonný, dlouhodobý zážitek.

      Buďte připravení při každém zastřihování

      Buďte připravení při každém zastřihování

      Světelná kontrolka vás informuje o stavu baterie a o tom, jestli je zcela nabitá, abyste měli záruku, že jste vždy připraveni na další péči o svůj vzhled.

      Technické údaje

      • Příslušenství

        Pohodlí
        • USB-A (adaptér není součástí balení)
        • Čisticí kartáč

      • Spotřeba

        Doba chodu
        80 minut
        Typ baterie
        Li-Ion
        Nabíjení
        • 4 hodiny
        • Nabíjení USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Stav baterie
        Indikátor nabíjení
        Využití
        Bez kabelu

      • Design

        Povrchová úprava
        Vavřínová
        Tělo kartáčku
        Ergonomická rukojeť

      • Servis

        Záruka
        Až 5 let*

      • Snadné použití

        Bezúdržbový
        Břity není třeba mazat
        Odolnost proti zvýšené vlhkosti
        Suché a mokré používání

      • Souhrn

        Část těla
        Vousy
        Nástroje a příslušenství
        3
        Nastavení délky
        0,5–20 mm
        Přesné stupňování
        40
        Řešení
        Zástřih

      • Nástroje pro vytváření různých stylů

        Zastřihovací břit
        Samoostřicí kovové břity

      • Hřebeny

        Vousy
        • Krátký 0,5–10 mm
        • Dlouhý 10,5–20 mm

