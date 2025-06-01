Termíny pro vyhledávání
BT3617/15
Rychlé a přesné zastřihování
Rychlost a pohodlí při každém použití. Zaoblené hroty nabízí jemné zastřihování, zatímco samoostřicí ocelové břity urychlují zastřihování tím, že brání opakovaným tahům. A s 20 nastaveními délky dosáhnete přesně požadovaného výsledku.Zobrazit všechny výhody
Úprava vousů pomocí břitů se zaoblenými hroty
Samoostřící břity se zaoblenými hroty jsou navrženy tak, aby byly šetrné k pokožce a zajistily pohodlnější zážitek ze zastřihování. Zároveň zůstanou ostré jako první den i bez mazání olejem. Nerezové břity se také snadno čistí.
Přesný číselník zastřihovače umožňuje 20 nastavení délky po krocích 0,5 mm, což vám pomáhá vytvarovat vousy přesně tak, jak potřebujete.
Pokročilé hřebeny Lift& Trim nadzvednou chloupky směrem k břitu a zachytí je při každém průchodu, aby bylo zajištěno účinné a rovnoměrné zastřižení.
Protože je zastřihovač 100% omyvatelný, stačí ho propláchnout pod tekoucí vodou, což váš zjednoduší zážitek z péče o vzhled.
Díky naší ergonomické rukojeti s 360stupňovou rukojetí Fine Line se zařízení dobře drží a snadno se s ním manévruje, takže poskytuje pohodlí a kontrolu, které potřebujete k dosažení dokonalého vzhledu.
Naše lithiová baterie s dlouhou životností zajistí až 60 minut, abyste měli ze zastřihování výkonný, dlouhodobý zážitek.
Světelná kontrolka vás informuje o stavu baterie a o tom, jestli je zcela nabitá, abyste měli záruku, že jste vždy připraveni na další péči o svůj vzhled.
