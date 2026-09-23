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Ukončeno
5FF2CMI/00
Za každým snímkem je váš příběh
Zobrazte své digitální fotografie v kvalitě a barevnosti profesionálních výtisků! Fotorámeček Philips 5FF2CMI PhotoFrame představuje nejsnadnější způsob, jak zobrazit digitální fotografie v mimořádné kvalitě bez použití počítače a svým úhledným a stylovým provedením doplňuje vzhled vašeho domova.
14,2cm (5,6") LCD displej
14,2cm (5,6") oblast sled.
Flexibilní režimy zobrazení nabízejí volnost výběru zobrazování fotografií: po jednom snímku, v režimu miniatur pro rychlé a snadné vyhledávání anebo vytvoření prezentace z nejcennějších fotografií.
Jde o efekt prezentace pro zobrazení fotografií v podobě koláže, v níž se automaticky a náhodně shromáždí různé snímky tak, aby se nezobrazovaly nehezké okraje, jež mohou vznikat u fotografií menších než obrazovka.
Plně barevný displej zachytí krásu fotografií v sytých, věrných barvách. Najdete zde celé spektrum barev jako u profesionálně vytisknutých fotografií.
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