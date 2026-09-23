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Ukončeno

6000 seriesUltratenký LED televizor Full HD

48PFK6300/12

Ultratenký LED televizor Full HD

Televizor Full HD řady 6300 s technologií Perfect Pixel HD nabízí plynulý výkon s ostrým, čistým a realistickým obrazem. Poctivé materiály, tenké linie a unikátní funkce, jako je technologie Ambilight, dotváří nádherný design.

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TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S dvoustrannou funkcí Ambilight

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Perfect Pixel HD – náš oceňovaný systém kvality obrazu

Naše dlouholeté oceňované zkušenosti nám umožnily posunout kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení o úroveň výše. Systém Philips Perfect Pixel HD Engine přináší plynulý obraz, který je zároveň ostrý jako břitva. Od bohatších a živějších barev přes tmavší odstíny černé až po jasnější bílé – každý detail je pastvou pro oči.

Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

Moderní design se hodí do každého současného interiéru

Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.