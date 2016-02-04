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Ukončeno

6000 seriesUltratenký LED televizor Full HD

48PFH6300/88

4

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Ultratenký LED televizor Full HD

Televizor Full HD řady 6300 s technologií Perfect Pixel HD nabízí plynulý výkon s ostrým, čistým a realistickým obrazem. Poctivé materiály, tenké linie a unikátní funkce, jako je technologie Ambilight, dotváří nádherný design.

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TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S dvoustrannou funkcí Ambilight

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Technologie Perfect Natural Motion zajišťuje plynulý, ale přitom ostrý pohyblivý obraz

Technologie Perfect Natural Motion zajišťuje plynulý, ale přitom ostrý pohyblivý obraz

Rádi se díváte na filmy, ale vyžadujete nejlepší možný obraz. Perfect Natural Motion je naše oceňovaná technologie vylepšení pohybu, která řeší trhání obrazu a poskytuje plynulý pohyblivý obraz. Filmy se natáčejí rychlostí 24 snímků za sekundu. Technologie PNM tento počet snímků čtyřnásobně navyšuje na 100 pohybových změn za sekundu. Tím se řeší trhání a vy tak můžete sledovat plynulý a dokonale ostrý obraz.

Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

Moderní design se hodí do každého současného interiéru

Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

04/02/2016

Slovenija

Slovenija

Ověřený kupující

odličen

ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

09/04/2017

Slovenija

Slovenija

Ověřený kupující

nič posebnega

Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.