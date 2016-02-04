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Ukončeno
48PFH6300/88
Ultratenký LED televizor Full HD
Televizor Full HD řady 6300 s technologií Perfect Pixel HD nabízí plynulý výkon s ostrým, čistým a realistickým obrazem. Poctivé materiály, tenké linie a unikátní funkce, jako je technologie Ambilight, dotváří nádherný design.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Rádi se díváte na filmy, ale vyžadujete nejlepší možný obraz. Perfect Natural Motion je naše oceňovaná technologie vylepšení pohybu, která řeší trhání obrazu a poskytuje plynulý pohyblivý obraz. Filmy se natáčejí rychlostí 24 snímků za sekundu. Technologie PNM tento počet snímků čtyřnásobně navyšuje na 100 pohybových změn za sekundu. Tím se řeší trhání a vy tak můžete sledovat plynulý a dokonale ostrý obraz.
Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.
Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.
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4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Ověřený kupující
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Ověřený kupující
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.