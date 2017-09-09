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Ukončeno
32PHT4201/12
Ultratenký LED televizor
Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu HD s technologií Perfect Motion Rate a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v úplném pohodlí.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/T2/C
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.
3.8
z 5
13
Recenze
roberto
09/09/2017
România
ok
tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Natti23
21/02/2017
Eesti
Suurepärane pilt stiilses kestas.
Pilt on vaäga terav ja selge. Disain on jõuline elegantne ja õhuke. Ta on väga energiasäästlik ning hinna omaduste suhe on suurepärane
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler
Cristian03
12/01/2017
România
Ověřený kupující
Un produs care satisface cerintele unui televizor
Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.