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Ukončeno

4000 seriesUltratenký LED televizor

32PHT4201/12

3.8

| (13) Recenze

Ultratenký LED televizor

Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu HD s technologií Perfect Motion Rate a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v úplném pohodlí.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S technologií Digital Crystal Clear

Ultratenký LED televizor

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED

  • DVB-T/T2/C

Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení

Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

Technologie Digital Crystal Clear přináší přesnost, o kterou se budete chtít podělit

Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.

Tenoučké stojany v černém provedení

Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

13

Recenze

09/09/2017

România

România

ok

tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

21/02/2017

Eesti

Eesti

Suurepärane pilt stiilses kestas.

Pilt on vaäga terav ja selge. Disain on jõuline elegantne ja õhuke. Ta on väga energiasäästlik ning hinna omaduste suhe on suurepärane

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler

12/01/2017

România

România

Ověřený kupující

Un produs care satisface cerintele unui televizor

Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.