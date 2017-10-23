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Ukončeno
32PHT4100/12
Tenký LED televizor
Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: tenký LED televizor Philips řady 4100 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/T2/C
Technologie Perfect Motion Rate kombinuje technologii zobrazení a pokročilé techniky zpracování videa společnosti Philips tak, aby zlepšila kvalitu všech obrazových políček. Takže bez ohledu na to, jestli máte rádi hry, rychlé sporty nebo akční filmy, zažijete dokonalou ostrost a plynulost pohyblivého obrazu.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
3.5
z 5
13
Recenze
Bobor
23/10/2017
Slovensko
S týmto TV som veľmi spokojný
Používam ho ako TV / PC monitor a som s ním nad mieru spokojný.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4100 Štíhly LED televízor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4100 Štíhly LED televízor
emili
03/08/2016
Polska
Funkcje , które posiada ten telewizor są wystarczające.
Jestem bardzo zadowolona. Telewizor spełnił moje oczekiwania. Kolor i głos bez zarzutu. Bardzo łatwa obsługa.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Дуже гарний телевізор і ми дуже їм задоволені як зображенням, так і звуком
Výhody
Зручно!:)
Nevýhody
Немає
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Datum použití 2021-01-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Datum použití 2021-01-14
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.