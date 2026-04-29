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Ukončeno
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32PHT4100/12
Ukončeno
Pořadí kanálů (TV Philips bez Androidu z let 2015–2017)
Postup při nefunkčnosti aplikace. [Smart TV]
Postup nahrání programu. [HDD] – Obecné
Postup instalace satelitních kanálů. – Všeobecné údaje
Jak synchronizovat obraz a zvuk u televizoru Philips?
Co dělat, pokud se na obrazovce televizoru Philips zobrazují svislé nebo vodorovné pruhy?
Jak změnit formát obrazu na televizoru Philips?
Jak postupovat, když televizor restartuje nebo zasekává?
Jaké mám podniknou kroky, když kontrolka LED na televizoru Philips pravidelně bliká?
Postup při situaci, kdy se televizor Philips nezapíná.
Co dělat, když se na obrazovce zobrazí informace o televizoru Philips? (režim Obchod)
Postup při nereagování televizoru Philips na infračervený dálkový ovladač.
Co je obsah HDR a které televizory Philips tento obsah podporují?
Co dělat, pokud televizor Philips po vypnutí ztratí nastavení sítě?
Co dělat, když se aktualizace softwaru na televizoru Philips nezdařila?
Jak sdílet soubory z počítače do televizoru Philips?
Jak najít výrobní číslo produktu nebo číslo modelu televizoru?
Význam zprávy „Philips server is not found“
Postup pro řešení problémů při navazování bezdrátového připojení k televizoru Philips
Co dělat, když zařízení HDMI po připojení k televizoru Philips nefunguje správně? (bez UHD)
Co dělat, pokud z reproduktorů televizoru nevychází zvuk?
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