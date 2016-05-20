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Ukončeno
32PHH4200/88
Tenký LED televizor
Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: tenký LED televizor Philips řady 4200 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
4.1
z 5
13
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
sláveček
20/05/2016
Česká republika
Ověřený kupující
Philips je značka super třídy.
Koupený televizor splňuje všechny požadavky špičkového výrobku. Disain, ovládání, zvuk, jednoduché ladění a spuštění do provozu. Zejména je cenově přístupný,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Wojtekk32
28/10/2023
Polska
pierwszy tv
Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji
Výhody
Cena trwałość prostota użytkowania
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum použití 2021-10-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum použití 2021-10-28
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
działa bez zarzutu
polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum použití 2021-07-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum použití 2021-07-17
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.