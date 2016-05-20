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Ukončeno

4000 seriesTenký LED televizor

32PHH4200/88

4.1

| (13) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Tenký LED televizor

Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: tenký LED televizor Philips řady 4200 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S technologií Digital Crystal Clear

Tenký LED televizor

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED

  • DVB-T/C

Díky mimořádně úzkému rámečku si můžete zamilovat ještě větší porci obrazu

Díky mimořádně úzkému rámečku si můžete zamilovat ještě větší porci obrazu

Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.

Design otevřeného stojanu vytváří lehký plovoucí efekt

Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.

Technologie Digital Crystal Clear: přesnost, o kterou se budete chtít podělit

Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

13

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

20/05/2016

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Philips je značka super třídy.

Koupený televizor splňuje všechny požadavky špičkového výrobku. Disain, ovládání, zvuk, jednoduché ladění a spuštění do provozu. Zejména je cenově přístupný,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor

28/10/2023

Polska

Polska

pierwszy tv

Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji

Výhody

Cena trwałość prostota użytkowania

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Datum použití 2021-10-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Datum použití 2021-10-28

17/07/2023

Polska

Polska

działa bez zarzutu

polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Datum použití 2021-07-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Datum použití 2021-07-17

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.