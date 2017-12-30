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Ukončeno
32PFT4101/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu full HD s technologií Perfect Motion Rate a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v naprostém pohodlí.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Úhledná. Špičková. Zdokonalená. Precizní. Ultratenká silueta Philips. Že něco tak tenkého může vzbudit tolik zájmu, by nemělo být překvapením, když uvážíme, jak důmyslně pak bude působit vybavení vaší domácnosti.
Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
4.0
z 5
42
Recenze
praha12
30/12/2017
Česká republika
Doporučuji zatím žádný problém.
Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Ověřený kupující
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Ověřený kupující
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.