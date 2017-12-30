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Ukončeno

4000 seriesUltratenký LED televizor Full HD

32PFT4101/12

4

| (42) Recenze

Ultratenký LED televizor Full HD

Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu full HD s technologií Perfect Motion Rate a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v naprostém pohodlí.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S technologií Digital Crystal Clear

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Ultratenké linie pro zdokonalený profil

Ultratenké linie pro zdokonalený profil

Úhledná. Špičková. Zdokonalená. Precizní. Ultratenká silueta Philips. Že něco tak tenkého může vzbudit tolik zájmu, by nemělo být překvapením, když uvážíme, jak důmyslně pak bude působit vybavení vaší domácnosti.

Tenoučké stojany v černém provedení

Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.

Technologie Digital Crystal Clear přináší přesnost, o kterou se budete chtít podělit

Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

42

Recenze

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji zatím žádný problém.

Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD

01/03/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

01/03/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.