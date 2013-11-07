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  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,

Ukončeno

BrillianceLCD monitor s podsvícením LED

231P4QPYES/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ekologické provedení displeje,
Displej Philips PowerSensor IPS LED používající 65 % recyklovaných plastů a kryt bez PVC a BFR je ideální pro výrobu šetrnou k životnímu prostředí
Zobrazit všechny výhody

které vám díky technologii PowerSensor sníží výdaje za elektřinu

Ekologické provedení displeje,

  • Řada P

  • 58,4 cm (23")

  • Zobrazení Full HD IPS

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

DisplayPort nabízí zvuk i video prostřednictvím jednoho dlouhého kabelu

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Same zalety

Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

01/09/2012

Polska

Polska

Bardzo dobry.

Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

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