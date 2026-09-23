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Ukončeno

BrillianceLCD monitor

230C1HSB/00

Dokonalý HDMI LCD monitor pro požitek z multimédií Full-HD

Zažijte oslnivý výkon díky tomuto stylově lesklému a ohromujícímu displeji s rozlišením Full HD 1080p! Díky dokonalým funkcím jako vstup HDMI, výkonné přední stereofonní audio, port rozhraní USB a reakční doba 2 ms se můžete ponořit do multimediálních zážitků.

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Dokonalý HDMI LCD monitor pro požitek z multimédií Full-HD

  • 58cm (23") širokoúhlý řada C

  • Full HD

Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3

Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3

Snadné řízení formátu obrazu společnosti Philips přepíná z poměru stran 4:3 do širokoúhlého režimu a zpět tak, aby sladil poměr stran displeje s obsahem při práci s širokými dokumenty bez rolování nebo při prohlížení širokoúhlých médií v širokoúhlém režimu a nezkresleném, přirozeném režimu zobrazení v poměru obsahu 4:3.

TrueVision: laboratorní kvalita zobrazení

TrueVision je špičková vlastní testovací a algoritmová technologie společnosti Philips pro nastavení monitoru a ladění. Je to obsáhlý proces, který zajišťuje u každého monitoru, který opustí továrnu (nikoli jen u několika kontrolních vzorků), dokonalé zobrazení v souladu se standardem čtyřikrát přísnějším, než jsou požadavky systému Microsoft Vista. Pouze společnost Philips jde tak daleko, že zaručí takovouto vysokou úroveň kvality barevné přesnosti a zobrazení u každého nového monitoru.

USB port pro lepší zážitek z multimédií

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol pro připojení počítačů a periferií. Protože poskytuje vysokou rychlost při nízkých nákladech, jde o nejrozšířenější způsob připojení periferních zařízení k počítači. Možnost snadného a rychlého připojení zařízení USB poskytuje port umístěný na monitoru, přímo v úhlu pohledu uživatele. (podpora standardu USB 2.0 závisí na konfiguraci USB počítače; je-li monitor připojen k počítači podporujícímu standard USB 2.0, je monitor s tímto standardem kompatibilní)

Technické specifikace

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