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Ukončeno

LCD monitor

227E7QDSB/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Živé barvy, výrazné detaily

Tento úžasný displej se širokým úhlem sledování se pyšní živými barvami a ostrými detaily. Elegantní provedení mu dodává lehký a svěží vzhled hodící se do každé domácnosti či kanceláře.

Zobrazit všechny výhody

v elegantním provedení

Živé barvy, výrazné detaily

  • Řada E

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • Full HD (1 920 x 1 080)

Ekologicky šetrný displej bez rtuti

Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.

Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem od kraje ke kraji pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

SmartContrast pro detaily s bohatou černou barvou

SmartContrast pro detaily s bohatou černou barvou

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Ověřený kupující

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 237E7QDSB Monitor LCD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 237E7QDSB Monitor LCD

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Upozornění

  1. Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.

  2. Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.

  3. Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL

  4. Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org

  5. Označení „AH-IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  6. Doba chytré odezvy je optimální hodnota testu GtG nebo GtG (BW).