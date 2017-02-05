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Ukončeno
227E7QDSB/00
Živé barvy, výrazné detaily
Tento úžasný displej se širokým úhlem sledování se pyšní živými barvami a ostrými detaily. Elegantní provedení mu dodává lehký a svěží vzhled hodící se do každé domácnosti či kanceláře.
Řada E
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
Full HD (1 920 x 1 080)
Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.
Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Livius2005
05/02/2017
România
Ověřený kupující
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 237E7QDSB Monitor LCD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 237E7QDSB Monitor LCD
Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.
Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.
Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL
Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org
Označení „AH-IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Doba chytré odezvy je optimální hodnota testu GtG nebo GtG (BW).