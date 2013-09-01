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Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

220V4LAB/00

4.4

| (5) Recenze

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

Vychutnejte si živý obraz LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven stereofonními reproduktory a technologií SmartControl lite. Skvělá volba!

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se stereo reproduktory

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

  • Řada V

  • 55,9 cm (22")

Držák VESA nabízí flexibilitu

Malé rozměry šetří místo

Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

5

Recenze

4
3
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

19/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

22/04/2020

România

România

Ověřený kupující

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Datum použití 2018-04-22

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Datum použití 2018-04-22

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu