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Ukončeno

BrillianceLCD monitor s podsvícením LED

220S4LCB/00

Udržitelná produktivita
Ergonomický LED displej Philips používající z 25 % recyklovaný materiál a kryt bez PVC a BFR je ideální pro výrobu šetrnou k životnímu prostředí.
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díky ergonomickému LED displeji s nízkou spotřebou

Udržitelná produktivita

  • Řada S

  • 55,9 cm (22")

  • 1680 × 1050

LED technologie zaručuje přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

SmartErgoBase umožňuje ergonomická nastavení navržená pro uživatele

SmartErgoBase umožňuje ergonomická nastavení navržená pro uživatele

SmartErgoBase je základnou monitoru vyznačující se ergonomickým pohodlím při nastavení displeje a zapojování kabelů. Díky prakticky nastavitelné výšce, úhlu otočení, sklopení a rotace lze polohu monitoru nastavit tak, aby byla maximálně pohodlná a zmírňovala fyzickou námahu dlouhého pracovního dne. Zapojení kabelů redukuje nepřehlednou změť kabelů a udržuje pracovní prostředí upravené a profesionální.

Nízká výška rámečku nad stolem pro maximální pohodlí při čtení

Nízká výška rámečku nad stolem pro maximální pohodlí při čtení

Monitor Philips lze díky pokročilé základně SmartErgoBase snížit téměř na úroveň stolu, aby se dosáhlo pohodlného úhlu pro sledování. Nízká výška rámečku nad stolem je dokonalým řešením, pokud pro práci s počítačem používáte brýle s bifokálními, trifokálními nebo progresivními skly. Navíc umožňuje uživatelům s velkými výškovými rozdíly používat monitor s preferovaným nastavením úhlu a výšky, čímž pomáhá snižovat únavu a námahu.

Technické specifikace

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