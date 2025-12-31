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Ukončeno
220S4LCB/00
Řada S
55,9 cm (22")
1680 × 1050
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
SmartErgoBase je základnou monitoru vyznačující se ergonomickým pohodlím při nastavení displeje a zapojování kabelů. Díky prakticky nastavitelné výšce, úhlu otočení, sklopení a rotace lze polohu monitoru nastavit tak, aby byla maximálně pohodlná a zmírňovala fyzickou námahu dlouhého pracovního dne. Zapojení kabelů redukuje nepřehlednou změť kabelů a udržuje pracovní prostředí upravené a profesionální.
Monitor Philips lze díky pokročilé základně SmartErgoBase snížit téměř na úroveň stolu, aby se dosáhlo pohodlného úhlu pro sledování. Nízká výška rámečku nad stolem je dokonalým řešením, pokud pro práci s počítačem používáte brýle s bifokálními, trifokálními nebo progresivními skly. Navíc umožňuje uživatelům s velkými výškovými rozdíly používat monitor s preferovaným nastavením úhlu a výšky, čímž pomáhá snižovat únavu a námahu.
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