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Ukončeno
Displej s formátem 16:9 Full HD a lesklým designem
Vychutnejte si více díky tomuto kvalitnímu displeji s rozlišením Full HD 1080p, který je připravený pro systém Vista. Model 220E1 je dodáván v atraktivním lesklém provedení a se snadno použitelnými funkcemi - to vše za příznivou cenu.
56cm (22") širokoúhlý řada E
1920 x 1080 Full HD
Snadné řízení formátu obrazu společnosti Philips přepíná z poměru stran 4:3 do širokoúhlého režimu a zpět tak, aby sladil poměr stran displeje s obsahem při práci s širokými dokumenty bez rolování nebo při prohlížení širokoúhlých médií v širokoúhlém režimu a nezkresleném, přirozeném režimu zobrazení v poměru obsahu 4:3.
Vychutnejte si ostrý obraz a křišťálově čistou kvalitu, které divákům přinese opravdu nezapomenutelný vizuální zážitek. Diváci si budou moci dopřát nepřekonatelné video s úžasným barevným spektrem a široko daleko neostřejším obrazem.
Doba odezvy zapnuto-vypnuto je čas, který buňka tekutých krystalů potřebuje pro přechod z aktivního (černého) stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší je lepší: kratší doba odezvy znamená rychlejší přechody a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazování měnících se textů a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je důležitějším parametrem při zobrazování obchodního obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotografie.
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5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
bred
16/12/2017
Česká republika
špičkový výrobek
mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sezz
16/01/2020
România
Monitor fiabil
Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!
Výhody
rezistent in timp
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Хороший монитор
Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor