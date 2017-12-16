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Ukončeno

LCD monitor

220E1SB/00

5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Displej s formátem 16:9 Full HD a lesklým designem

Vychutnejte si více díky tomuto kvalitnímu displeji s rozlišením Full HD 1080p, který je připravený pro systém Vista. Model 220E1 je dodáván v atraktivním lesklém provedení a se snadno použitelnými funkcemi - to vše za příznivou cenu.

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Displej s formátem 16:9 Full HD a lesklým designem

  • 56cm (22") širokoúhlý řada E

  • 1920 x 1080 Full HD

Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3

Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3

Snadné řízení formátu obrazu společnosti Philips přepíná z poměru stran 4:3 do širokoúhlého režimu a zpět tak, aby sladil poměr stran displeje s obsahem při práci s širokými dokumenty bez rolování nebo při prohlížení širokoúhlých médií v širokoúhlém režimu a nezkresleném, přirozeném režimu zobrazení v poměru obsahu 4:3.

Displej LCD Full HD, rozlišení 1920 x 1080p

Vychutnejte si ostrý obraz a křišťálově čistou kvalitu, které divákům přinese opravdu nezapomenutelný vizuální zážitek. Diváci si budou moci dopřát nepřekonatelné video s úžasným barevným spektrem a široko daleko neostřejším obrazem.

Krátká doba odezvy - 5 ms

Doba odezvy zapnuto-vypnuto je čas, který buňka tekutých krystalů potřebuje pro přechod z aktivního (černého) stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší je lepší: kratší doba odezvy znamená rychlejší přechody a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazování měnících se textů a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je důležitějším parametrem při zobrazování obchodního obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotografie.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

špičkový výrobek

mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

16/01/2020

România

România

Monitor fiabil

Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!

Výhody

rezistent in timp

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Datum použití 2018-01-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Datum použití 2018-01-16

05/07/2019

Україна

Україна

Хороший монитор

Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu