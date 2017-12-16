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Ukončeno

Širokoúhlý LCD monitor

192E1SB/00

5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Atraktivní 16:9 displej HD nabízí skvělou hodnotu

Vychutnejte si více díky tomuto displeji HD, který je připravený pro systém Vista! Díky vstupům VGA, automatickému formátu, funkci SmartContrast a lesklé povrchové úpravě je monitor 192E1 skvělou volbou pro všechny vaše potřeby

Zobrazit všechny výhody

Atraktivní 16:9 displej HD nabízí skvělou hodnotu

  • 48cm (19") širokoúhlý řada E

  • WXGA

Malé rozměry vhodné pro jakýkoliv životní styl

Krátká doba odezvy - 5 ms

Doba odezvy zapnuto-vypnuto je čas, který buňka tekutých krystalů potřebuje pro přechod z aktivního (černého) stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší je lepší: kratší doba odezvy znamená rychlejší přechody a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazování měnících se textů a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je důležitějším parametrem při zobrazování obchodního obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotografie.

Připraveno k zobrazování HD obsahu

Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými jsou například digitální datové terminály HD. Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, která předčí i technologii progressive scan, vyhovují přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení jak pro analogový signál VGA, tak pro nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p (1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

špičkový výrobek

mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

16/01/2020

România

România

Monitor fiabil

Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!

Výhody

rezistent in timp

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Datum použití 2018-01-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Datum použití 2018-01-16

05/07/2019

Україна

Україна

Хороший монитор

Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu