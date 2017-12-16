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Ukončeno
Atraktivní 16:9 displej HD nabízí skvělou hodnotu
Vychutnejte si více díky tomuto displeji HD, který je připravený pro systém Vista! Díky vstupům VGA, automatickému formátu, funkci SmartContrast a lesklé povrchové úpravě je monitor 192E1 skvělou volbou pro všechny vaše potřeby
48cm (19") širokoúhlý řada E
WXGA
Doba odezvy zapnuto-vypnuto je čas, který buňka tekutých krystalů potřebuje pro přechod z aktivního (černého) stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší je lepší: kratší doba odezvy znamená rychlejší přechody a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazování měnících se textů a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je důležitějším parametrem při zobrazování obchodního obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotografie.
Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými jsou například digitální datové terminály HD. Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, která předčí i technologii progressive scan, vyhovují přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení jak pro analogový signál VGA, tak pro nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p (1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).
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5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
bred
16/12/2017
Česká republika
špičkový výrobek
mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sezz
16/01/2020
România
Monitor fiabil
Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!
Výhody
rezistent in timp
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Хороший монитор
Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor