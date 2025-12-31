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  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách

Ukončeno

LCD monitor

190V3AB5/00

Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz LCD displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven stereoreproduktorem. Skvělá volba!
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se stereofonním zvukem

Vychutnejte si fantastický obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 19" (48,3 cm)

Zabudované reproduktory pro výstup zvuku bez obsazení pracovní plochy

Dva stereofonní reproduktory zabudované do displeje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Technické specifikace

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