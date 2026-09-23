VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu, seshora, zleva
  • Fotografie produktu zepředu, seshora, zleva

Ukončeno

LED monitor

190EL1SB/00

LED displej: takový kontrast tu ještě nebyl!

Tento LED displej, šetrný k životnímu prostředí, disponuje vynikajícím kontrastním poměrem 1 000 000:1. Díky duálním vstupům, přirozeným barvám, funkci SmartContrast a lesklé povrchové úpravě je monitor 190EL1 skvělou volbou pro všechny vaše potřeby

Zobrazit všechny výhody

LED displej: takový kontrast tu ještě nebyl!

  • 19'' (48,3cm), řada E

  • 1440 x 900, HD+

Lesklá povrchová úprava dotváří vzhled

Atraktivní a elegantní lesklá povrchová úprava zapadne a doplní váš domov.

Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí

Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.

Připraveno k zobrazování HD obsahu

Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými jsou například digitální datové terminály HD. Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, která předčí i technologii progressive scan, vyhovují přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení jak pro analogový signál VGA, tak pro nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p (1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu