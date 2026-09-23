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Ukončeno
190EL1SB/00
LED displej: takový kontrast tu ještě nebyl!
Tento LED displej, šetrný k životnímu prostředí, disponuje vynikajícím kontrastním poměrem 1 000 000:1. Díky duálním vstupům, přirozeným barvám, funkci SmartContrast a lesklé povrchové úpravě je monitor 190EL1 skvělou volbou pro všechny vaše potřeby
19'' (48,3cm), řada E
1440 x 900, HD+
Atraktivní a elegantní lesklá povrchová úprava zapadne a doplní váš domov.
Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.
Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými jsou například digitální datové terminály HD. Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, která předčí i technologii progressive scan, vyhovují přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení jak pro analogový signál VGA, tak pro nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p (1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).
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