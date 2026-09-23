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Ukončeno

LED monitor

160EL1SB/00

LED displej: takový kontrast tu ještě nebyl!

Tento LED displej, šetrný k životnímu prostředí, disponuje vynikajícím kontrastním poměrem 1 000 000:1. Díky přirozeným barvám, funkci SmartContrast a lesklé povrchové úpravě je monitor 160EL1 skvělou volbou pro všechny vaše potřeby

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LED displej: takový kontrast tu ještě nebyl!

  • 15,6'' (39,6 cm), řada E

  • 1366 x 768, HD

Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí

Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.

Rychlá reakční doba zapnuto/vypnuto 8 ms: skvělé zobrazení textu a grafiky

Reakční doba zapnuto-vypnuto je doba, kterou tekuté krystaly potřebují pro přechod z aktivního (černá) do neaktivního (bílá) režimu a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší znamená lepší: kratší reakční doba přináší rychlejší přechod a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazení přechodu textu a grafiky. Reakční doba zapnuto-vypnuto je důležitějším ukazatelem při zobrazení obchodního obsahu, například dokumentů, grafů a fotografií.

Ekologicky šetrný displej bez rtuti

Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.

Technické specifikace

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