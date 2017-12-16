3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Displej s formátem 16:9 HD a lesklým designem
Vychutnejte si více díky tomuto kvalitnímu širokoúhlému displeji s rozlišením HD, který je připravený pro systém Vista. Model 160E1 je dodáván v atraktivním lesklém provedení a se snadno použitelnými funkcemi - to vše za příznivou cenu.
41cm (16") širokoúhlý řada E
Širokoúhlý 40 cm (15,6")
Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými jsou například digitální datové terminály HD. Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, která předčí i technologii progressive scan, vyhovují přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení jak pro analogový signál VGA, tak pro nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p (1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).
Poměr stran vyjadřuje šířku obrazu ve srovnání s jeho výškou. Širokoúhlý poměr stran 16:9 je standardem pro univerzální televizní vysílání i vysílání ve vysokém rozlišení a evropskou digitální televizi. Přirozený formát poměru stran 16:9 znamená fantastický obraz při hraní her či sledování videa bez pruhů nahoře a dole i bez ztráty kvality, ke které dochází při vyvažování, upravující velikost obrazu pro různě veliké obrazovky.
Reakční doba zapnuto-vypnuto je doba, kterou tekuté krystaly potřebují pro přechod z aktivního (černá) do neaktivního (bílá) režimu a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší znamená lepší: kratší reakční doba přináší rychlejší přechod a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazení přechodu textu a grafiky. Reakční doba zapnuto-vypnuto je důležitějším ukazatelem při zobrazení obchodního obsahu, například dokumentů, grafů a fotografií.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
bred
16/12/2017
Česká republika
špičkový výrobek
mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sezz
16/01/2020
România
Monitor fiabil
Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!
Výhody
rezistent in timp
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Хороший монитор
Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor