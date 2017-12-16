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Ukončeno

Širokoúhlý LCD monitor

160E1SB/00

5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Displej s formátem 16:9 HD a lesklým designem

Vychutnejte si více díky tomuto kvalitnímu širokoúhlému displeji s rozlišením HD, který je připravený pro systém Vista. Model 160E1 je dodáván v atraktivním lesklém provedení a se snadno použitelnými funkcemi - to vše za příznivou cenu.

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Displej s formátem 16:9 HD a lesklým designem

  • 41cm (16") širokoúhlý řada E

  • Širokoúhlý 40 cm (15,6")

Připraveno k zobrazování HD obsahu

Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými jsou například digitální datové terminály HD. Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, která předčí i technologii progressive scan, vyhovují přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení jak pro analogový signál VGA, tak pro nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p (1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).

Širokoúhlý displej 16:9 pro nejlepší hraní her a přehrávání videa

Poměr stran vyjadřuje šířku obrazu ve srovnání s jeho výškou. Širokoúhlý poměr stran 16:9 je standardem pro univerzální televizní vysílání i vysílání ve vysokém rozlišení a evropskou digitální televizi. Přirozený formát poměru stran 16:9 znamená fantastický obraz při hraní her či sledování videa bez pruhů nahoře a dole i bez ztráty kvality, ke které dochází při vyvažování, upravující velikost obrazu pro různě veliké obrazovky.

Rychlá reakční doba zapnuto/vypnuto 8 ms: skvělé zobrazení textu a grafiky

Reakční doba zapnuto-vypnuto je doba, kterou tekuté krystaly potřebují pro přechod z aktivního (černá) do neaktivního (bílá) režimu a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší znamená lepší: kratší reakční doba přináší rychlejší přechod a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazení přechodu textu a grafiky. Reakční doba zapnuto-vypnuto je důležitějším ukazatelem při zobrazení obchodního obsahu, například dokumentů, grafů a fotografií.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

špičkový výrobek

mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

16/01/2020

România

România

Monitor fiabil

Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!

Výhody

rezistent in timp

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Datum použití 2018-01-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Datum použití 2018-01-16

05/07/2019

Україна

Україна

Хороший монитор

Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu