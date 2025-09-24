Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Žárovky Philips WhiteVision ultra do světlometů revolučně mění vzhled vozu díky ostrému bílému světlu s teplotou až 4 200 Kelvinů. Tyto světlomety poskytují v reflektoru ohromující vzhled a bezkonkurenční styl bílého světla.
Ostrý světelný kužel umožňuje řidičům nejen jasněji vidět ostatní účastníky silničního provozu, ale také být jimi lépe viděni. Zvyšuje bezpečnost a dává jim více času reagovat na potenciální nebezpečí na silnici před nimi.
Žárovky Philips WhiteVision Ultra jsou homologovány pro jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si užívají zářivý vzhled žárovky schválené pro silniční provoz. Poskytují jim skvělou viditelnost, aniž by ohrozily bezpečnost oslňováním vozu před nimi.
Lepší a jasnější světla dovolují dosáhnout lepšího výkonu na silnici. Díky optimalizované geometrii vysoce přesných vláken, plynné náplni o vysokém tlaku, vysoce přesné povrchové vrstvě a kvalitnímu sklu UV-Quartz nastavují světla Philips WhiteVision ultra nový standard v oblasti zákonem povoleného bílého světla pro silnice. Tato přední světla navržená tak, aby zajišťovala skvělý styl i viditelnost, a přinášejí uvolněnější a zábavnější jízdu.
Je jednoduše efektivnější měnit oba světlomety po dvou, než vždy nahradit pouze ten nefunkční. Nové moderní žárovky mají vyšší světelný výstup i výkon a nabízejí řidiči bezpečnější jízdu. Výhod a přínosů výměny obou světlometů je obecně mnoho: méně nepříjemností, šetření nákladů, předcházení selhání světlometu, jasnější a vyváženější paprsek, a to nejdůležitější – bezpečnost.
Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Světlo WhiteVision ultra je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Více informací najdete v příručce voliče výrobků.
