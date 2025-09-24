  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    white-vision-ultra

    WhiteVision ultra

    Výrazný neodolatelný vzhled

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Nejnovější stylová bílá světla pro vaše vozidlo

    Philips WhiteVision ultra

    Světla Philips WhiteVision ultra H4, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí úžasnou barevnou teplotu 4200 K. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v našem portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Velmi stylový vzhled

    Ostré bílé světlo, až 4 200 K

    Žárovky Philips WhiteVision ultra do světlometů revolučně mění vzhled vozu díky ostrému bílému světlu s teplotou až 4 200 Kelvinů. Tyto světlomety poskytují v reflektoru ohromující vzhled a bezkonkurenční styl bílého světla.

    Lepší vidění pro maximální viditelnost

    Až o 60 % lepší vidění

    Ostrý světelný kužel umožňuje řidičům nejen jasněji vidět ostatní účastníky silničního provozu, ale také být jimi lépe viděni. Zvyšuje bezpečnost a dává jim více času reagovat na potenciální nebezpečí na silnici před nimi.

    Certifikace ECE

    100% schváleno pro silniční provoz

    Žárovky Philips WhiteVision Ultra jsou homologovány pro jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si užívají zářivý vzhled žárovky schválené pro silniční provoz. Poskytují jim skvělou viditelnost, aniž by ohrozily bezpečnost oslňováním vozu před nimi.

    List výrobku

    Naše nejbělejší žárovky pro stylový výkon na silnici

    Lepší a jasnější světla dovolují dosáhnout lepšího výkonu na silnici. Díky optimalizované geometrii vysoce přesných vláken, plynné náplni o vysokém tlaku, vysoce přesné povrchové vrstvě a kvalitnímu sklu UV-Quartz nastavují světla Philips WhiteVision ultra nový standard v oblasti zákonem povoleného bílého světla pro silnice. Tato přední světla navržená tak, aby zajišťovala skvělý styl i viditelnost, a přinášejí uvolněnější a zábavnější jízdu.

    Nesnižujte bezpečnost a světla měňte po párech

    Je jednoduše efektivnější měnit oba světlomety po dvou, než vždy nahradit pouze ten nefunkční. Nové moderní žárovky mají vyšší světelný výstup i výkon a nabízejí řidiči bezpečnější jízdu. Výhod a přínosů výměny obou světlometů je obecně mnoho: méně nepříjemností, šetření nákladů, předcházení selhání světlometu, jasnější a vyváženější paprsek, a to nejdůležitější – bezpečnost.

    Hlavní snímek

    Philips je volbou velkých automobilových výrobců

    Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Světlo WhiteVision ultra je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Více informací najdete v příručce voliče výrobků.

    Porovnat

    Porovnat všechny žárovky H7 do světlometů

    Porovnat
