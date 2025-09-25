Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
Žárovky do světlometů Philips Ultinon Pro9200 poskytují bezkonkurenční výkon a výjimečnou viditelnost, kterou při jízdě chcete. Díky jedinečnému optimálnímu spektru lépe uvidíte dopravní značení a zlepšíte si výhled na silnici před vámi.
Naše nová žárovka Philips Ultinon Pro9200 s barevnou teplotou až 5 800 K byla schválena výrobci původního vybavení pro svou schopnost zvyšovat komfort očí při noční jízdě, takže vám umožní cestovat za tmy snadno a pohodlně.
Pyšní se technologií zvyšující životnost, jako je například dvojitý systém řízení tepla AirBoost, vydrží až 5 000 hodin provozu a poskytují konstantní světlo po celou dobu životnosti.
Řada Philips Ultinon Pro9200 LED kombinuje výkon technologie LED s ultra kompaktním pouzdrem, které se hodí pro jakékoli osvětlení. Užijte si o 30 % menší rozměry než u předchozí řady, navržené pro snadnou montáž i do nejužších světlometů. Dodatečná montáž je snadná a nabízí vášnivým řidičům a fanouškům úprav bezproblémovou funkčnost.
Jezděte bezpečně a přesně s žárovkami Philips Ultinon Pro9200. Díky přesnému umístění čipů LED v našich žárovkách Philips Ultinon Pro9200 máte na silnici světlo přesně tam, kde ho potřebujete, aniž byste oslňovali protijedoucí vozidla. Naše žárovky jsou také vybaveny inovativní technologií Philips SafeBeam, která vytváří nejlépe využitelný světelný paprsek a přitom neoslňuje. To znamená optimální viditelnost během jízdy.
Žárovka Philips Ultinon Pro9200 je kompatibilní s 12V a 24V elektrickými systémy, díky čemuž je vhodná pro většinu typů vozidel.
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.