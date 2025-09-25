  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    ultinon-pro-9200

    Ultinon Pro9200 HL

    Ovládněte světlo, vzepřete se tmě

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Bezkonkurenčně výkonné automobilové LED žárovky

    Philips Ultinon Pro9200

    Vzepřete se tmě se žárovkami Philips Ultinon Pro9200, představujícími vrchol výkonnosti LED žárovek. Dopřejte si výkon špičkové technologie LED, která se postará až o 400% zvýšení jasu v jedné z nejmenších žárovek na trhu.

    Standardní fotografie výrobku Žárovka do světlometů Philips H7-LED Ultinon Pro9200 11972U92X2 Žárovka do světlometů Philips H7-LED Ultinon Pro9200 11972U92X2

    Vynikající viditelnost

    Až o 400 % jasnější světlo*

    Žárovky do světlometů Philips Ultinon Pro9200 poskytují bezkonkurenční výkon a výjimečnou viditelnost, kterou při jízdě chcete. Díky jedinečnému optimálnímu spektru lépe uvidíte dopravní značení a zlepšíte si výhled na silnici před vámi.

    Špičkový styl

    Studené bílé světlo

    Naše nová žárovka Philips Ultinon Pro9200 s barevnou teplotou až 5 800 K byla schválena výrobci původního vybavení pro svou schopnost zvyšovat komfort očí při noční jízdě, takže vám umožní cestovat za tmy snadno a pohodlně.

    Vylepšená životnost

    Až 5000 hodin provozu

    Pyšní se technologií zvyšující životnost, jako je například dvojitý systém řízení tepla AirBoost, vydrží až 5 000 hodin provozu a poskytují konstantní světlo po celou dobu životnosti.

    Uživatelský návod List výrobku
    Hlavní snímek

    Ultra kompaktní design pro širokou kompatibilitu s vozovým parkem

    Řada Philips Ultinon Pro9200 LED kombinuje výkon technologie LED s ultra kompaktním pouzdrem, které se hodí pro jakékoli osvětlení. Užijte si o 30 % menší rozměry než u předchozí řady, navržené pro snadnou montáž i do nejužších světlometů. Dodatečná montáž je snadná a nabízí vášnivým řidičům a fanouškům úprav bezproblémovou funkčnost.

    Hlavní snímek

    Světlo tam, kde jej potřebujete

    Jezděte bezpečně a přesně s žárovkami Philips Ultinon Pro9200. Díky přesnému umístění čipů LED v našich žárovkách Philips Ultinon Pro9200 máte na silnici světlo přesně tam, kde ho potřebujete, aniž byste oslňovali protijedoucí vozidla. Naše žárovky jsou také vybaveny inovativní technologií Philips SafeBeam, která vytváří nejlépe využitelný světelný paprsek a přitom neoslňuje. To znamená optimální viditelnost během jízdy.

    Hlavní snímek

    Kompatibilní s 12V a 24V elektrickými systémy pro širší využitelnost

    Žárovka Philips Ultinon Pro9200 je kompatibilní s 12V a 24V elektrickými systémy, díky čemuž je vhodná pro většinu typů vozidel.

    Prodlužte si záruku registrací

    Abyste mohli být klidní, nabízí řada Philips Ultinon Pro9200 plnou záruku na 5 let, a to 2 roky běžné záruky a 3 roky dodatečné ochrany. Využijte nyní všech výhod lepšího osvětlení a jistoty dlouhotrvajícího výkonu.

    Registrace prodloužené záruky

    Články o automobilovém osvětlení Philips

    Vyberte si světlometové žárovky Philips Ultinon Pro9200

    Porovnat

    Recenze

    Služby zákazníkům a zákaznická podpora

    Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů

    CustomerSupport

    Domovská stránka podpory

    Zde najdete všechna témata podpory a mnoho dalšího

    MagnifyingGlass

    Najít váš výrobek

    Informace o konkrétním výrobku najdete vyhledáním čísla modelu

    Porovnat všechny žárovky H7 do světlometů

    Porovnat
    Ultinon Pro9200 HL
    Ultinon Pro9200 HL
    * ¹ V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.
    * ² Nevyhovuje normě ECE, není určeno k použití na veřejných komunikacích. Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.
    * ³ Na řadu Philips Ultinon Pro9200 LED se vztahuje 2letá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.