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  • Jednotlivý snímek produktu
  • Žárovka do světlometů Philips H4-LED Ultinon Pro9200 11342U92X2
  • Žárovka do světlometů Philips H4-LED Ultinon Pro9200 11342U92X2
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Žárovka do světlometů Philips H4-LED Ultinon Pro9200 11342U92X2
  • Žárovka do světlometů Philips H4-LED Ultinon Pro9200 11342U92X2

Ultinon Pro9200 HLBezkonkurenčně výkonné automobilové LED žárovky

LUM11342U92X2/10

11342U92X2

Ovládněte světlo, vzepřete se tmě

Vzepřete se tmě se žárovkami Philips Ultinon Pro9200, představujícími vrchol výkonnosti LED žárovek. Dopřejte si výkon špičkové technologie LED, která se postará až o 400% zvýšení jasu v jedné z nejmenších žárovek na trhu.

Zobrazit všechny výhody

Bezkonkurenčně výkonné automobilové LED žárovky

Ovládněte světlo, vzepřete se tmě

  • LED-HL [~H4]

  • Až o 400 % jasnější světlo

  • Široká kompatibilita s vozovým parkem

  • Špičkový styl a bezpečnost

  • Balení: 2 kusy

Ultra kompaktní design pro širokou kompatibilitu s vozovým parkem

Ultra kompaktní design pro širokou kompatibilitu s vozovým parkem

Žárovky s naší nejnovější technologií se snadno instalují. Řada Philips Ultinon Pro9200 LED kombinuje výkon technologie LED s ultra kompaktním pouzdrem, které se hodí pro jakékoli osvětlení. Tato nová generace žárovek H4, která byla zcela přepracována tak, aby eliminovala objemný starý chladič a kopírovala tvar halogenových žárovek, se rychle a snadno montuje i do nejužších světlometů a nabízí řidičům bezproblémovou funkčnost.

Koncentrovaný výkon – až o 400 % jasnější světlo

Koncentrovaný výkon – až o 400 % jasnější světlo

Dostaňte světlo na silnici pod kontrolu. Naše žárovky do světlometů Philips Ultinon Pro9200, pečlivě navržené tak, aby zažehly vaši vášeň pro řízení, poskytují bezkonkurenční výkon a výjimečnou viditelnost, kterou chcete mít při jízdě za jakýchkoli podmínek. Díky našemu jedinečnému výběru LED diod a pečlivému zdokonalení výrobku si můžete užívat bezkonkurenční jas až o 400 % vyšší, než je zákonem stanovené minimum pro halogenové žárovky. Díky jejich jedinečnému optimálnímu spektru lépe uvidíte dopravní značení a zlepšíte si výhled na silnici před vámi. S našimi žárovkami budete moci jezdit s jistotou.

Světlo tam, kde jej potřebujete

Světlo tam, kde jej potřebujete

Jezděte bezpečně a přesně s žárovkami Philips Ultinon Pro9200. Díky přesnému umístění čipů LED v našich žárovkách Philips Ultinon Pro9200 máte na silnici světlo přesně tam, kde ho potřebujete, aniž byste oslňovali protijedoucí vozidla. Naše žárovky jsou také vybaveny inovativní technologií Philips SafeBeam, která vytváří nejlépe využitelný světelný paprsek a přitom neoslňuje. To znamená optimální viditelnost během jízdy.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Nevyhovuje normě ECE, není určeno pro použití na veřejných komunikacích. Je vaší odpovědností splnit všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

  3. Na řadu Philips Ultinon Pro9200 LED se vztahuje 2letá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.