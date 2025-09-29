  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    ultinon-pro-5100

    Ultinon Pro5100

    Jas, který pronikne tmou

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Žárovka LED s pasivním chlazením

    Philips Ultinon Pro5100

    Žárovky Philips Ultinon Pro5100 LED generují jas, který se blíží dennímu světlu a poskytují křišťálově čistou viditelnost, aniž by oslňovaly ostatní účastníky silničního provozu. Tento paprsek bílého světla vychází z kompaktního a snadno instalovatelného designu.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Bílé světlo pro jasnější cestu

    Až o 160 % jasnější světlo*

    Žárovky LED Philips Ultinon Pro5100 do světlometů zajistí ostré vidění, aniž by oslňovaly ostatní účastníky silničního provozu. Účinnější světlomety vám umožňují dříve rozpoznat nebezpečí, lépe odhadnout vzdálenost a přesněji vést vozidlo na silnici.

    Jasné bílé světlo

    Barevná teplota 5 800 K

    Díky vysoké barevné teplotě až 5 800 K produkuje žárovka Philips Ultinon Pro5100 jasné bílé světlo, které se blíží dennímu světlu. Optimální barevná teplota pomáhá předcházet únavě a namáhání očí, takže budete při noční jízdě uvolněnější a bezpečnější.

    Built to last

    Až 3 000 hodin provozu

    Technologie Philips AirFlux+ je výkonný chladicí systém, který odvádí teplo od kritických součástí světla. Větší tepelná odolnost umožňuje žárovkám LED Philips Ultinon vydržet déle než srovnatelné výrobky, které jsou momentálně na trhu.

    Uživatelský návod List výrobku

    Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play

    Zcela nová konstrukce žárovky LED Philips Ultinon Pro5100 zabírá v jednotce světlometu minimum místa. Díky jednodílné konstrukci, integrované elektronice a robustnímu chladiči je jednodušší také její montáž. Tato žárovka je kompatibilní se širokou řadou modelů automobilů a snadno ji zvládnou namontovat nejen specializovaní mechanici, ale i kutilové.

    Vychutnejte si zlepšenou viditelnost

    Tvar paprsku je stejně důležitý jako jas: rovnoměrný a přesný tvar paprsku umožňuje řidičům lépe vidět, a být lépe vidět. Díky dokonalému umístění čipů LED žárovek Philips Ultinon Pro5100 mají řidiči světlo přesně tam, kde je na silnici potřebují, a přitom neoslňují protijedoucí vozidla.

    Kompatibilní s 12V a 24V elektrickými systémy pro širší využitelnost

    Žárovka Philips Ultinon Pro5100 je kompatibilní s 12V a 24V elektrickými systémy, takže je vhodná pro většinu typů vozidel.

    Prodlužte si záruku registrací

    Abyste mohli být klidní, nabízí řada Philips Ultinon Pro5100 plnou záruku na 3 let, a to 2 roky běžné záruky a 1 roky dodatečné ochrany. Využijte nyní všech výhod lepšího osvětlení a jistoty dlouhotrvajícího výkonu.

    Registrace prodloužené záruky

    Vyberte si světlometové žárovky Philips Ultinon Pro5100

    Recenze

    Ultinon Pro5100
    Ultinon Pro5100
    * Ve srovnání se zákonným minimem pro halogenové žárovky.

