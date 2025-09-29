Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
Žárovky LED Philips Ultinon Pro5100 do světlometů zajistí ostré vidění, aniž by oslňovaly ostatní účastníky silničního provozu. Účinnější světlomety vám umožňují dříve rozpoznat nebezpečí, lépe odhadnout vzdálenost a přesněji vést vozidlo na silnici.
Díky vysoké barevné teplotě až 5 800 K produkuje žárovka Philips Ultinon Pro5100 jasné bílé světlo, které se blíží dennímu světlu. Optimální barevná teplota pomáhá předcházet únavě a namáhání očí, takže budete při noční jízdě uvolněnější a bezpečnější.
Technologie Philips AirFlux+ je výkonný chladicí systém, který odvádí teplo od kritických součástí světla. Větší tepelná odolnost umožňuje žárovkám LED Philips Ultinon vydržet déle než srovnatelné výrobky, které jsou momentálně na trhu.
Zcela nová konstrukce žárovky LED Philips Ultinon Pro5100 zabírá v jednotce světlometu minimum místa. Díky jednodílné konstrukci, integrované elektronice a robustnímu chladiči je jednodušší také její montáž. Tato žárovka je kompatibilní se širokou řadou modelů automobilů a snadno ji zvládnou namontovat nejen specializovaní mechanici, ale i kutilové.
Tvar paprsku je stejně důležitý jako jas: rovnoměrný a přesný tvar paprsku umožňuje řidičům lépe vidět, a být lépe vidět. Díky dokonalému umístění čipů LED žárovek Philips Ultinon Pro5100 mají řidiči světlo přesně tam, kde je na silnici potřebují, a přitom neoslňují protijedoucí vozidla.
Žárovka Philips Ultinon Pro5100 je kompatibilní s 12V a 24V elektrickými systémy, takže je vhodná pro většinu typů vozidel.
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.