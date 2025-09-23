Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Se žárovkou Philips LongLife EcoVision si řidiči nebudou muset dělat starosti s výměnou žárovek do světlometu až 1 500 hodin.
Vysoce kvalitní design vlákna pomáhá žárovkám vydržet déle ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami do světlometů. Díky tomu je LongLife EcoVision tou správnou volbou pro řidiče, kteří hledají ekologickou žárovku do světlometů.
Žárovky Philips LongLife EcoVision, vyrobené z vysoce kvalitních produktů a testované podle nejvyšších specifikací, jsou navrženy tak, aby maximalizovaly bezpečnost a pohodlí vašeho zážitku z jízdy.
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický
Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 ºC a sklo 800 ºC) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.
