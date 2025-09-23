  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    long-life-eco-vision

    LongLife EcoVision

    Obezřetné řízení

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Delší životnost, méně častá výměna

    Philips LongLife EcoVision

    Jste již unaveni neustálým vyměňováním žárovek do světlometů? Díky delší životnosti ve srovnání se žárovkou do automobilu představují žárovky Philips LongLife EcoVision tu správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí zredukovat údržbu svých vozidel na minimum.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Mimořádná životnost

    Vydrží výrazně déle

    Se žárovkou Philips LongLife EcoVision si řidiči nebudou muset dělat starosti s výměnou žárovek do světlometu až 1 500 hodin.

    Minimalizujte údržbu

    Šetrné k životnímu prostředí

    Vysoce kvalitní design vlákna pomáhá žárovkám vydržet déle ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami do světlometů. Díky tomu je LongLife EcoVision tou správnou volbou pro řidiče, kteří hledají ekologickou žárovku do světlometů.

    Homologace ECE

    100% schváleno pro silniční provoz

    Žárovky Philips LongLife EcoVision, vyrobené z vysoce kvalitních produktů a testované podle nejvyšších specifikací, jsou navrženy tak, aby maximalizovaly bezpečnost a pohodlí vašeho zážitku z jízdy.

    List výrobku
    Hlavní snímek

    Philips je volbou velkých automobilových výrobců

    Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

    Hlavní snímek

    Vyměňujte oba světlomety najednou, zvýšíte bezpečnost

    Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický

    Hlavní snímek

    Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

    Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 ºC a sklo 800 ºC) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

    Nižší nároky na údržbu

    Nižší nároky na údržbu

    Vysoce kvalitní design vlákna

    Díky žárovkám Philips LongLife EcoVision dosáhnete výrazně menšího počtu výměn. To z nich dělá ideální žárovky pro vozy s vysokým napětím.

    Články o automobilovém osvětlení Philips

    Vyberte si světlometové žárovky Philips LongLife EcoVision

    Porovnat

    Služby zákazníkům a zákaznická podpora

    Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů

    CustomerSupport

    Domovská stránka podpory

    Zde najdete všechna témata podpory a mnoho dalšího

    MagnifyingGlass

    Najít váš výrobek

    Informace o konkrétním výrobku najdete vyhledáním čísla modelu

    Vyberte si světlometové žárovky Philips LongLife EcoVision

    Porovnat
    LongLife EcoVision
    LongLife EcoVision

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.