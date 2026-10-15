Jak změním nastavení intenzity na mém kartáčku Sonicare?
Intenzitu kartáčku Sonicare lze změnit na těle kartáčku nebo v aplikaci. Níže zjistíte, jakými způsoby lze změnit intenzitu kartáčku Sonicare.
Kartáček je ve výchozím režimu nastaven na vysokou intenzitu. Toto je třetí kontrolka, která značí nejvyšší intenzitu.
Prostřední kontrolka značí střední intenzitu.
Spodní kontrolka značí nejnižší intenzitu.
Nastavení lze během čištění změnit stiskem kontrolky intenzity nebo v aplikaci Sonicare.
Můžete si vybrat ze tří úrovní intenzity: nízká, střední a vysoká. Intenzita bude automaticky zvolena podle hlavice kartáčku, kterou nasadíte. Během čištění můžete intenzitu změnit stiskem tlačítka režimu/intenzity. Toto nastavení nelze změnit, pokud je tělo kartáčku vypnuté.
Některé kartáčky Sonicare mají možnost nastavení intenzity, ale nemají LED kontrolky. Tyto modely vám umožní změnit intenzitu během čištění stiskem tlačítka napájení.
Můžete si vybrat ze tří úrovní intenzity: nízká, střední a vysoká. Chcete-li zvýšit intenzitu, stiskněte tlačítko +. Chcete-li intenzitu snížit, stiskněte tlačítko -. Lze tak učinit kdykoli během čištění.
Intenzitu kartáčku Sonicare Prestige lze změnit také v aplikaci Sonicare. Zde je návod:
Otevřete aplikaci Sonicare.
Na obrazovce „před čištěním“ klepněte na tlačítko ^, abyste rozbalili nastavení zubního kartáčku: V horní polovině obrazovky klepněte na možnost Nízká, Střední nebo Vysoká intenzita.
Na obrazovce aktualizace se objeví zatržítko. To znamená, že nastavení intenzity bylo změněno. Změna bude indikována také na těle kartáčku.
Klepnutím na šipku < začnete čistit zuby novou intenzitou.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX4032/03, HX4033/32, HX4072/42. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›